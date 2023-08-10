Дорожньо-транспортна пригода з травмованими сталася вчора біля Тернополя.

Як повідомили у патрульній поліції, на перехресті автодороги Р-41 Обʼїзд міста Тернополя та вулиці Сагайдачного, що в селі Біла, зіткнулися два автомобілі. Як наслідок, є травмовані.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на цій ділянці дороги був частково ускладнений.

“Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим”, – наголошують у патрульній поліції.