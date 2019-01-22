Аваков знайшов нову роботу для Апостола зі Стойком

22/01/2019 0
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Після довгої перерви очільник МВС нагадав загалу, що у нього є імениті радники з Тернопільщини – колишні нардепи Іван Стойко та Михайло Апостол.

Обом знайшли застосування в контексті майбутніх президентських виборів. Аваков оголосив про створення в рамках міністерства робочої групи з  моніторингу  законності виборчого процесу і повідомив, що Апостол зі Стойком займуть у ньому ключові позиції.

Для обох – це шанс повернутися в активну політику. Після поразки на виборах 2014 року їх  дещо призабули. І якщо Апостол ще давав про себе чути завдяки активним лобістським зусиллям та можливостям в певних галузях, то Стойко взагалі зник з поля зору.

Не виключено, що нова робота на Авакова дозволить обом повернутися в активне політичне поле. Розповідають, що той самий Апостол зондує грунт на предмет співпраці. І не тільки зі штабом діючого президента.

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