Аваков знайшов нову роботу для Апостола зі Стойком

22/01/2019 Розмір тексту:

Після довгої перерви очільник МВС нагадав загалу, що у нього є імениті радники з Тернопільщини – колишні нардепи Іван Стойко та Михайло Апостол.

Обом знайшли застосування в контексті майбутніх президентських виборів. Аваков оголосив про створення в рамках міністерства робочої групи з моніторингу законності виборчого процесу і повідомив, що Апостол зі Стойком займуть у ньому ключові позиції.

Для обох – це шанс повернутися в активну політику. Після поразки на виборах 2014 року їх дещо призабули. І якщо Апостол ще давав про себе чути завдяки активним лобістським зусиллям та можливостям в певних галузях, то Стойко взагалі зник з поля зору.

Не виключено, що нова робота на Авакова дозволить обом повернутися в активне політичне поле. Розповідають, що той самий Апостол зондує грунт на предмет співпраці. І не тільки зі штабом діючого президента.