Потепління огорне цими вихідними Тернопільщину.

За словами синоптиків, погодні умови у нашому регіоні зумовлюватиме антициклон. Відтак обійдеться без опадів, а температура повітря місцями підвищуватиметься до десяти градусів тепла.

«Найближчими днями синоптична ситуація виглядає казково», – повідомила синоптик Наталка Діденко. На деревах утворюватиметься фантастична паморозь. «Знову чекаємо потужний антициклон над континентальною Європою і масштабну циклонічність над північною частиною. Як європейська територія, ми більше залежатимемо від антициклону, тому й у більшості областей опадів не буде. У неділю в Україні переважатиме суха погода, навіть із сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг. Температура повітря у нічні години: від 2 тепла до 4 морозу, вдень 25-го січня: +2 +6 градусів, 26-го січня: +3+9 градусів. З понеділка в Україні скрізь потепліє: на 2-4 градуси, опади підійдуть 29-го січня, у середу, отже, метеопатам приготуватися».

За попередніми прогнозами синоптиків, найближчих опадів слід чекати аж всередині наступного тижня. Погодні зміни можуть позначитися на самопочутті метеозалежних краян.

Софія Романська