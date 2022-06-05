Нову виставу підготували для глядачів у Тернопільському академічному українському театрі імені Тараса Шевченка. Постановку здійснили за твором Едуардо Скарпетта «Дім божевільних». Прем’єрні покази відбудуться 4, 5, 11, 12, 18, 19 і 25 червня.

– До свого племінника Чічіло, невдахи-студента медуніверситету, який заради гри в карти покинув навчання, приїздить мільйонер Феліче Шашамока з Роккасека, – розповіли сюжет комедії у драмтеатрі. – Племінник для того, щоб розрахуватися з боргами вдається до брехні: своєму заможному дядечку він видає бажане за дійсне, що мовляв, диплом лікаря – психіатра у нього в кишені, а в Неаполі він відкрив психіатричну лікарню і з успіхом лікує пацієнтів. Дядечко щедро фінансує свого родича. За лікарню Чічілло видає дешевий хостел, в якому мешкають оригінальні персонажі: тричі контужений майор-піхотинець, невизнаний скрипаль, актор-аматор, мама-одиначка… І саме зараз настає час, коли небіж має продемонструвати свої успіхи та відзвітувати за надані дядьком дотації. І тут починається справжнє комедійне божевілля…

Режисер-постановник комедії – заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила. Сценографію та костюми для неї розробив заслужений художник України Григорій Лоїк. Над пластичним вирішенням вистави працювала Наталія Олексів.

4 і 5 червня показ вистав розпочнеться о 18.00. замовити квитки можна за номером 096-724-1-726.