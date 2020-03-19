Відомий аграрій та меценат Петро Гадз закупляє для Бучацької центральної районної клінічної лікарні апарат штучної вентиляції легень, ціна якого – 827 тисяч гривень.

Головний лікар медзакладу Олег Щиголь каже, обладнання додатково укомплектоване датчиком картографії й може використовуватися навіть для новонароджених.

– Наш меценат Петро Іванович Гадз вирішив фінансувати купівлю цього дороговартісного обладнання. Його можна буде використовувати як при операціях, так і при важких станах людей, які потребують, аби за них дихав апарат. Вагомою особливістю є те, що цей прилад можна використовувати для новонароджених дітей, вага яких – понад 3 кг. Такого апарату Бучацька ЦРКЛ не мала. Все наявне обладнання є доволі старим, воно практично вичерпало свій ресурс. Востаннє апарат штучної вентиляції легень наш медзаклад отримував ще в 2009 році. Дякуємо Петру Івановичу за те, що в такий складний для країни час не залишився осторонь наших проблем, – зазначив Олег Щиголь.

Через три-чотири дні апарат штучної вентиляції легень вже з’явиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії районної лікарні.