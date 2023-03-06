90-річна жінка загинула у пожежі на Тернопільщині

5 березня на Тернопільщині виникло п’ять пожеж, які були ліквідовані підрозділами пожежно-рятувальної служби області.

У місті Хоростків в господарській будівлі виникла пожежа, яка призвела до знищення покриття та перекриття на площі 50 м. кв. Жертвою цієї пожежі стала громадянка 1933 р. н.

В селі Старий Кокорів Кременецького району сталася пожежа господарської будівлі, в результаті чого були знищені покриття, перекриття будівлі та речі домашнього вжитку, а також сіно на загальній площі 120 м. кв.

У Тернополі виникла пожежа недіючої господарської будівлі, внаслідок чого знищена підлога на площі 10 м. кв.

В місті Зборів сталася пожежа господарської будівлі, внаслідок якої було знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м. кв. та пошкоджено стіни будівлі на площі 10 м. кв.

Окрім того, на автодорозі між селами Дмухівці і Слобідка виникла пожежа приватного легкового автомобіля, яка призвела до знищення відсіку двигуна на площі 2 м. кв.

Усі пожежі були ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Під час гасіння врятовано 6 будівель та автомобіль. Причини виникнення даних надзвичайних подій та суми матеріальних збитків встановлюються.

“Нагадуємо громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб запобігти небезпечним ситуаціям. Телефон служби порятунку – 101. Бережіть себе і своє майно!”, – звертаються пожежники.