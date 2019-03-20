Зловмисника, який ошукав 71-річну жительку одного з сіл Борщівського району, розшукують місцеві поліцейські. Лиходій спочатку представився покупцем нерухомості, а далі «пожалів» бабусині хворі ноги і запропонував лікування.

Поки старенька очікувала результату від масажу – з її помешкання зникли всі заощадження, повідомляють у поліції.

Зі слів потерпілої, незнайомець приїхав на «Жигулях». Чоловік середнього зросту – приблизно 165-170 см, віком 35-40 років, смуглявий з російськомовним акцентом запевнив, що хоче придбати будинок старенької. Син пенсіонерки й справді ще два роки тому розмістив оголошення про продаж хати в селі, тому бабуся й гадки не мала, що пускає до власного помешкання проходимця.

«Покупець» ще з порогу заявив, що вже встиг побувати в сільраді і, виявляється, потрібно доробити деякі документи. Запевнив, що візьметься за це самостійно, от тільки пенсіонерці доведеться оплатити 800 гривень. Не підозрюючи нічого лихого, старенька пішла до сховку і вийняла гроші.

«У вас, мабуть, хворі ноги», – вразив спостережливістю зловмисник – і шахрайські тенета цілком полонили довірливу бабусю. Байки про те, що знається на болячках – бо лікар, чудодійний масаж ніг після якого заборонив старенькій вставати з ліжка протягом п’ятнадцяти хвилин, похід за ліками, які допоможуть, і кульмінація очевидна –пенсіонерка знайшла у сховку лише порожню хусточку в якій зберігала гроші.

Правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити особу зловмисника. Є підозри, що лиходій не вперше промишляє таким злочинним ремеслом на території Тернопільської області, тому поліцейські застерігають краян бути обережними та пильними.

– Я знаю, що літні люди мало цікавляться пресою, не користуються інтернетом, аби дізнатися про такий вид обману, -каже начальник поліції Борщівщини Андрій Свинарчук. – Тому звертаюся до молодих людей: застережіть своїх батьків, бабусь, дідусів, стареньких сусідів. Розкажіть їм про небезпеку, коли вони впускають невідомих людей до своїх помешкань. Останні ж приходять під найрізноманітнішими приводами – від видуманих грошових реформ до скуповування різного роду краму.