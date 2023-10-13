Використовуючи відомі, однак досі дієві схеми, шахраї входять в довіру до громадян та привласнюють їхні кошти.

Лише за минулу добу невідомі особи незаконно заволоділи грошима мешканців області на загальну суму понад 140 000 тисяч гривень. Співробітники поліції за всіма фактами розпочали кримінальні провадження.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 30-річна мешканка району, яка стала жертвою «псевдобанкіра». Заявниця повідомила правоохоронцям, що їй зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. Під час розмови співрозмовник, увійшов у довіру до жінки, та отримав всі необхідні дані для доступу до її банківського рахунку, з якого в подальшому зникло понад 60 000 гривень.

За схожою схемою псевдопрацівник безпеки банку ошукав 62-річного тернополянина. Співрозмовник повідомив чоловіку про несанкціонований вхід до банкінгу. Жертва афери не перевірив отриману інформацію та власноруч перерахував майже 63 тисячі гривень на рахунок вказаний аферистом.

Мешканець Бережанщини втратив майже 39 000 гривень Під приводом блокування картки співрозмовник дізнався в чоловіка необхідну конфіденційну інформацію, після чого з рахунку було знято весь залишок

Майже 10 000 гривень заробив ще один невідомий зловмисник на довірі. Він запевнив 42-річну мешканку Драганівської громади, що доступ до банківського рахунку заблоковано через спробу крадіжки та виманивши захисні дані в жінки, викрав кошти з картки.