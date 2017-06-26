У Тернополі стрілялися за “Кубок Шухевича”

26/06/2017 Розмір тексту:

За «Кубок Шухевича-2017» змагалися пейнтболісти у Тернополі. З місцевими спортсменами конкурували гравці з Кременця, Шумська, Чернівців, Рівного. Загалом на старт вийшло дванадцять команд.

«Кубок Шухевича-2017» – це більше, ніж спортивні змагання, – розповідають організатори. Це особливий спосіб військово-патріотичного виховання. «Ці змагання запалюють патріотичний дух. Також вони гартують тіло. Радує те, що у змаганнях брали участь спортсмени різних вікових категорій, а наймолодшими були учасники з Шумська. Цей турнір приурочений пам’яті головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Цей видатний діяч велику увагу приділяв спорту, займався легкою атлетикою, плаванням. Також він добре грав у баскетбол, волейбол, футбол. Тому взяти участь у турнірі його пам’яті – це честь для всіх юних патріотів», – відзначає співорганізатор змагань Вероніка Дякович.

Пейнтболом можуть займатися люди різного віку, – розповідають організатори змагань. Вони намагаються заохотити до цього виду спорту якомога більше молоді. «Приїхав до вас на змагання з Чернівців. Дуже мені подобається цей вид спорту. Для мене ці змагання означають багато. Оскільки не лише тренується моє тіло, а й гартується дух», – додає учасник змагань Микола Гамбаль.

До слова, змагання з пейнтболу «Кубок Шухевича» у Тернополі проводять десятий раз.

Софія Романська