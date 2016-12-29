У Тернополі можна побачити, як Росія захоплювала Крим

29/12/2016 Розмір тексту:

Документальний фільм «Крим. Як це було» вперше показали у Тернополі. У кінострічці йдеться про події під час анексії Криму Росією. Фільм присвячений військовим, які захищали українські кордони в умовах російської агресії.

Глядачі документальної кінострічки мали змогу побачити, що творилося на оточених військових базах і блокованих бойових кораблях у Криму.

«Завдяки цьому фільму українці можуть дізнатися правду про ті події, які відбувалися у Криму. У кінострічці використані документальні кадри, реальні історії моряків та авіаторів. Також показане жорстке протистояння окупантам і бездіяльність влади. Ми робили акцент на документальних аспектах. Фільм транслювався у різних регіонах України. Цей фільм також і про найвищі людські якості – про чесність, вірність, почуття обов’язку, мужність. Ці риси поєднуються в українських воїнів. Загалом наша мета – показати правду максимальній кількості людей в Україні та за кордоном», – розповідає виконавчий продюсер фільму Сергій Малярчук.

Фільм «Крим. Як це було» транслювався також і на найбільших міжнародних кінофестивалях Європи, зокрема він був представлений на Берлінському міжнародному кінофестивалі. У Тернополі кінострічку можна було переглянути безкоштовно.