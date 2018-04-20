У крамниці секонд-хенду обікрали необачного покупця. ВІДЕО
20/04/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника. Незнайомця підозрюють у крадіжці мобільного телефону в жителя обласного центру.
Подія трапилась 13 лютого в приміщенні магазину «Секонд Хенд», що в місті Тернополі, по вул. Чалдаєва. Допоки тернополянин приміряв одяг, його засіб зв’язку випав з внутрішньої кишені верхнього одягу до купи речей. Це помітив молодик, який одразу присвоїв чуже майно.
Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.
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