У крамниці секонд-хенду обікрали необачного покупця. ВІДЕО

20/04/2018 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника. Незнайомця підозрюють у крадіжці мобільного телефону в жителя обласного центру.

Подія трапилась 13 лютого в приміщенні магазину «Секонд Хенд», що в місті Тернополі, по вул. Чалдаєва. Допоки тернополянин приміряв одяг, його засіб зв’язку випав з внутрішньої кишені верхнього одягу до купи речей. Це помітив молодик, який одразу присвоїв чуже майно.

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.