Тернопільській міськраді дали завдання впорядкувати Малашівське сміттєзвалище. ВІДЕО

22/09/2018 Розмір тексту:

21 вересня, голова ОДА Степан Барна підписав розпорядження «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР земельних ділянок на території Малашівської сільської ради Зборівського району». Це означає, що тепер міська рада Тернополя має всі офіційні підстави для проведення комплексу заходів по утилізації сміття на полігоні у даному населеному пункті.

Нагадаємо, це вже друге розпорядження голови ОДА. До того міській раді Тернополя надали у постійне користування земельну ділянку розміром 3,5 га в березні 2016 року.

Як наголосив очільник області, Тернопільська обласна державна адміністрація поставила перед собою завдання врегулювати проблематику вивезення сміття з Тернополя. Для того, щоб місто мало повноцінний, офіційно-діючий полігон утилізації твердих побутових відходів і могло офіційно здійснювати оплату послуг з утилізації сміття та обслуговування даного полігону було підписано відповідне розпорядження. Згідно із ним управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР відведено 14 га землі для постійного користування.

«Ми розуміємо, що село Малашівці не зможе самостійно справитися зі сміттям, яке вивозилося туди з 1977 року. Тому сьогодні нам потрібно перейти з політичних дискусій в господарську площину. Чекаємо від Тернопільської міської ради конкретних кроків щодо переробки сміття, впорядкування сміттєзвалища та співпраці з жителями села Малашівці Зборівського району», – зазначив Степан Барна.