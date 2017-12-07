Суд припинив діяльність підприємства, яке отруювало смородом села біля Тернополя

07/12/2017 Розмір тексту:

Суд заборонив Тернопільській філії державного підприємства «Укрветсанзавод» здійснювати діяльність до завершення екологічної експертизи.

Як повідомили IA ZIK у Державній екологічній інспекції області, таку постанову прийняв окружний адміністративний суд Києва.

З позовом до підприємства, яке спричиняло сморід у навколишніх селах, звернулась обласна екологічна інспекція. Фахівці служби вимагали призупинити діяльність заводу, доки не будуть висновки державної екологічної експертизи.

Нагадаємо, у травні цього року на території підприємства, що розташоване в селі Острів Тернопільського району, сталася аварійна ситуація. Нагромаджена маса відходів тваринного походження знесла бетонну огорожу і купа рештків перемістилася за межі заводу.

Як виявилося, на територію підприємства завозили тваринницькі рештки й тоді, коли їх не переробляли.

За даними екологів, за цей час накопичилося близько 4,5-5 тис. тонн відходів. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/12/07/sud_pryzupynyv_robotu_vetsanzavodu_shcho_sprychynyav_smorid_u_selah_bilya_1221165