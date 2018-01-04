Шахтар з Донецька обікрав тернополянина

04/01/2018 Розмір тексту:

Десять євро, 130 гривень, два мобільних телефони – усе це разом з барсеткою викрав житель Донецької області у мешканця Тернополя.

Жертва та крадій познайомилися в електричці Львів-Тернопіль. Обоє вийшли в обласному центрі і місцевий житель запропонував новому знайомому провести екскурсію містом. Оскільки іногородній чоловік грошей не мав, стверджував, що його обікрали у Львові, потерпілий купив спиртне і розпивати його дует пішов у парк Топільче.

Тернополянин швидко захмелів та заснув, а його “товариш” зняв його барсетку та пішов. З сумки забрав лише гаманець з грошима та телефони.

Потерпілий прокинувся, зрозумів, що став жертвою злодія і звернувся із заявою до поліції. Він зміг детально описати нового знайомого і його вже менше,ніж за чотири години, піймали на залізничному вокзалі. Чоловік у скоєному зізнався. Повернув мобільний та частину грошей. Каже, що планував за виручені кошти добратися додому.

За словами працівників поліції, підозрюваний працює шахтарем. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до статті 185 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.