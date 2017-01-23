Родина з Вінничини потрапила в аварію на Тернопільщині

23/01/2017 0
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До травмпункту в результаті дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували жителів Вінниці. Аварія трапилася 22 січня близько 9:55 неподалік села Острів Тернопільського району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля «НУUNDAI SANTA FE», рухаючись із смт. Велика Березовиця в напрямку села Мишковичі, не впорався з керуванням і в’їхав у металеву огорожу, яка розділяє смуги дорожнього руху.

До травмпункту потрапило двоє пасажирів іномарки – чоловік та жінка 1986 року народження. У потерпілих закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин, грудної клітки та травма попереку. Вінничан не госпіталізовували. Після огляду медиками їх відпустили.

У водія «НУUNDAI SANTA FE» взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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