Проблем не виникало: про що тернопільська поліція домовилася із судами

20/03/2018 Розмір тексту:

Внесені до кримінально-процесуального кодексу України зміни вступили у дію з 16 березня. Зокрема, передбачено, що тепер при смертях, які вносять у Єдиний реєстр досудових розслідувань, слідчий не може самостійно видати ухвалу на проведення судово-медичної експертизи, а повинен звернутися за нею до суду.

Суддя подане слідчим клопотання, відповідно до законодавства, може розглядати упродовж п’яти днів. Такий довгий термін викликає застереження, оскільки можуть виникнути проблеми зі збереженням тіл померлих до того часу поки буде проведена експертиза. Та у поліції зазначають, що із судами домовилися, що клопотання слідчих про проведення судово-медичних експертиз розглядатимуть у терміновому порядку. І за час відколи зміни вступили у дію проблем ще не виникало.

– Із 16 до 19 березня в області трапилося 5 смертей, які ми внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань, – повідомив Володимир Галевич, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. – По всіх п’яти станом на 19 березня є ухвали слідчого судді і вже фактично проведені судово-медичні експертизи. Ми всі розуміємо, що тіло не може залишатися без експертизи і родичі не можуть чекати 5 днів. Тому ми провели зустрічі на рівні обласної прокуратури, судів усіх рівнів і було досягнуто домовленості із судами про те, що як тільки надходить клопотання від слідчого про проведення експертизи, яке вважатиметься невідкладним, то судді зразу будуть їх розглядати. Уже були перші випадки, і Тернопільський міськрайонний суд працює у такому режимі, що питань до нього у нас не має. Нас цікавлять більше райони. 18 березня в Бережанах зранку була смерть, яку необхідно було внести у реєстр досудових розслідувань. Слідчий суддя без проблем в неділю вийшов на роботу і виніс постанову. Сподіваємось, що всі домовленості, які нами були досягнуті з прокуратурою і судами усіх рівнів будуть виконуватися, і в подальшому будемо працювати так, щоб не було проблем з цим питанням і ці клопотання розглядалися швидко і виносилися швидко ухвали.

Такі клопотання від слідчих будуть розглядати у районних судах, там, де трапилася смерть. За отриманням ухвали до Тернополя їхати не потрібно. Якщо ж у районному суді з якихось причин не буде кому винести ухвалу, наприклад, суддя захворіє, то випадок смерті, за словами Володимира Галевича, поліція може зареєструвати у сусідньому районі і тоді звернутися за ухвалою у суд того району. Поліцейський також навів приклад того, як діяти в умовах нового законодавства.

– Якщо людина помирає на вулиці, поза межами свого місця проживання, то перехожий чи родич викликає поліцію, – каже Володимир Галевич. – На місце події приїжджає поліція, і слідчий викликає, якщо її ще немає, швидку допомогу, також залучає до огляду місця події судово-медичного експерта. Близьким і рідним до приїзду поліції і швидкої заборонено чіпати тіло, порушувати обстановку, якщо смерть настала в домі, чи є ознаки насильницької смерті, необхідно дочекатися працівників поліції. Приїхавши на місце події, оглянувши зі спеціалістами тіло, слідчий приходить до висновку про те, що є питання до даної смерті, можливо, вона насильницька і це необхідно додатково перевірити в умовах Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він вносить повідомлення у реєстр і звертається в суд за ухвалою на проведення судово-медичної експертизи. Суддя реєструє і розглядає клопотання, виносить ухвалу і направляє її в експертну установу. Після цього судово-медичний експерт у морзі в Тернополі проводить розтин і видає лікарське свідоцтво про смерть членам сім’ї на руки. На підставі цього свідоцтво вони отримують у РАЦСі свідоцтво про смерть людини і проводять поховання.

Як внесені зміни діятимуть на практиці і чи не виникатиме проблем у поліції не беруться прогнозувати, так само і не коментують ці зміни.

– Як буде діяти все, говорити ще рано, бо тільки все вступило в дію, – каже Володимир Галевич, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. – Ми по районах мали випадок тільки з Бережанами де все відбулося нормально. Сподіваємося, що проблем не буде, домовленості є, зустрічі проведені і всі проблематику розуміють, будемо намагатися працювати по-новому для того, щоб не було проблем. Ми не вправі коментувати зміни у законодавстві, а повинні все робити, щоб діяти відповідно до тих зміні і мінімізувати проблемні ситуації, виконати ту роботу, яку маємо виконати. Маємо зміни, повинні адаптуватися до них і працювати в умовах нового кримінально-процесуального кодексу.

Ольга Трач

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