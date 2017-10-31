На Тернопільщині жінка “окупувала” 4 гектари землі, підробивши документи

31/10/2017 Розмір тексту:

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів та їх використання.

Встановлено, що жителька одного з сіл Бучацького району підробила акт визначення та погодження на місцевості зовнішніх меж земельних ділянок та кадастровий план, вписавши прізвища користувачів двох суміжних ділянок та підробивши їхні підписи. Підроблені документи вона подала для виготовлення державних актів, отримавши таким чином у власність дві земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею по 2 га кожна, вартістю 43 тис грн.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, повідомляють у прес-службі прокуратури області.