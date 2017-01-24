На Тернопільщині сталася пожежа на території лікарні. ФОТО

24/01/2017 Розмір тексту:

21 січня о 00:35 на пункт зв’язку ДПРЧ-12 надійшло повідомлення про горіння господарської будівлі на території Струсівської районної лікарні в с. Струсів Теребовлянського району.

Після прибуття до місця виклику чергового підрозділу вдалося встановити, що пожежа виникла орієнтовно о 00:25 в підсобних приміщенях лікарні. Спільними зусиллями ДПРП-25 та ДПРЧ – 12 о 02:06 вдалося зупинити поширення вогню, а вже о 04:00 повністю ліквідувати горіння, повідомляютьв Управлінні ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 50 м кв. та речі господарського вжитку.

На місці події працювали 6 чоловік особового складу та залучалися 2 одиниці пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.