На Тернопільщині оголосили 40-денний карантин

20/06/2018 Розмір тексту:

Африканську чуму виявили у селі Антонівці Шумського району. В одному з домогосподарств цього населеного пункту загинула свиня. Результат аналізу підтвердив африканську чуму. Відтак у радіусі трьох кілометрів від місця ураження оголосили 40-денний карантин.

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, щоб запобігти поширенню інфекції карантин оголошено у таких селах Шумського району: Велика Іловиця, Мала Іловиця, Стіжок, Угорськ, Забара, Сошище.

«Після підтвердження діагнозу на АЧС відбулося засідання ДНПК, члени якого прийняли рішення вжити усіх заходів щодо недопущення поширення небезпечного захворювання. Оголошено неблагополучний щодо африканської чуми свиней пункт та встановлено карантин. Визначено осередок захворювання та встановлено зону захисту та нагляду. В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника африканської чуми», – повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Гресько.

Нагадаємо, карантин щодо африканської чуми триває і в Білокриниці Зборівського району. 20 травня у селі Білокриниця також виявили заражену свиню. В результаті протиепізоотичних заходів інфекція африканської чуми не поширювалася.

Експерти наголошують: лікувати чи утилізовувати самостійно заражених африканською чумою свиней заборонено. Людині це захворювання не загрожує, однак вживати заражене м’ясо небезпечно.

Софія Романська