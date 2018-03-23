Герої, зброя і весна: хроніка тижня від “За Збручем”

23/03/2018 Розмір тексту:

Світ

Показовий процес над екс-президентом

До останнього часу найбільше полюбляли саджати своїх екс-президентів на жорстку лаву підсудних Південна Корея та Ізраїль. Це – якщо вести мову про країни, які прийнято називати цивілізованими, тому що, приміром, всесильного колись правителя Лівії Каддафі люблячі піддані просто лінчували, та ще й зняли те видовище на відео. А тепер ось колишній президент Франції Ніколя Саркозі був затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 році… отим самим Каддафі. Головний “донор” і свідок через згадану вище причину вже нічим не нашкодить, а сам Саркозі заявляє, що нічого не знав про зловживання. Законодавство Франції в таких справах досить ліберальне, однак оглядачі все ж не виключають, що над Саркозі можуть провести зразково-показовий процес – для демонстрації рівності усіх перед законом, отої самої égalité, що майоріла колись на лозунгах французької революції. А отже, не зовсім виключено, що чарівній моделі Карлі Бруні все ж доведеться носити передачі своєму cher Nicolas…

Вибори в окупованому Криму: протести про грубої сили

Вибори президента РФ в окупованому Криму, на жаль, таки відбулися, і протести України вплинули на цей процес приблизно так само… як протести мешканців навколишніх будинків проти будови за “Березолем” – “а Васька слушает, да ест”. Паралель невипадкова: груба сила, підкріплена ресурсами, дієва і в справах великоімперських, і в бізнесовому “мутняку” української провінції. Адміністративний тиск, як повідомляють, зробив свою справу, а безальтернативність вибору дозволила владі навіть обійтися без масштабних фальсифікацій. Згідно з повідомленнями, у виборах взяли участь не більше 10% кримських татар. Водночас Петро Порошенко заявив, що “єдиний президент, якого обиратиме Крим – це Президент України”. Він також закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії. Про невизнання виборів у анексованому Криму, зокрема, заявили США, Франція, Норвегія, Польща, Японія… Від останньої, яка має під боком відібрані понад 70 років тому Курильські острови, іншої позиції ніяк не можна було очікувати.

Україна

Від зірки Героя – до арешту за зброю

Відстань від вручення зірки Героя України, аплодисментів у Верховній Раді, всенародного обожнювання – і до згоди тієї ж Ради на затримання і арешт, а відтак – оголошення підозри і пішої прогулянки зі слідчим СБУ в саму цю установу Надія Савченко подолала менш ніж за 2 роки. Цьому передувало засідання регламентного комітету ВР. Воно апріорі не могло бути надто академічним. “Соковиті” репліки Н. Савченко (“В нього не встало, в мене не змокріло”), викладені нею на стіл фрукти-гранати (“Були у мене в сумці гранати. Ось!”) додали “перчинки” в піснуватий офіціоз засідання і слугували доповненням до викладеної нею версії провезення В.Рубаном зброї та боєприпасів з непідконтрольної території. Версії, слід сказати, доволі фантастичної. Зокрема, Савченко розповіла, що купувала в ОРДЛО зброю, щоб… дізнатися, звідки вона надходить бойовикам, чи це, мовляв, власне виробництво, чи з Росії. Ряд аналітиків розглядає всю історію з Н.Савченко як ознаку незрілості громадянського суспільства, яке похапцем створює собі кумирів, а потім так само швидко їх розвінчує…

У Верховну Раду – без зброї і з довідкою від психіатра?

Останніми днями телеканали обговорюють важливе питання, а саме: чи можна заходити в одну поважну установу зі зброєю під пахвою чи в дамській сумочці? Такі розмови ведуться і в самій поважній установі. Нарешті ота сама установа постановила: не можна! Йдеться, зазначу, не про казино чи елітний бордель, де публіка може збиратися доволі імпульсивна і важкокерована, а про Верховну Раду України. Одні стверджують, що власники іменної вогнепальної зброї мають право її носити, оскільки вони – найдостойніші з достойних і цю свою відзнаку заслужили звитяжною мирною чи ратною працею. Інші ж, навпаки, доводять, що саме серед отих найдостойніших є чимало осіб, психічна адекватність котрих викликає серйозні сумніви, що не раз уже було продемонстровано ними в стінах парламенту і за його межами. І що давно вже час перед призначенням на високі державні посади, включно з депутатством у ВР, проводити ретельну психіатричну експертизу кандидатів. Що цікаво – закликають і ті, хто у черзі на неї цілком міг би бути серед перших…

Екстремальний “Широкий лан”: в армії повинно бути важко?

Для чого створюються полігони? Безумовно, для відточування бойової майстерності, навчання всьому тому, що необхідне в реальних умовах війни. А коли ці умови були райськими? Готовим треба бути до будь-чого, отож на полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області військові донедавна проходили різнобічний тренінг у екстремальних умовах. Спершу їхні намети залило водою, а територія навколо перетворилася у непролазну багнюку – хоч знімай українську версію “Солдата Джейн”. “Коли генерали знову питатимуть, чому не йдуть на контрактну службу, нехай спробують самі пожити там хоч добу”, – написала користувачка соцмереж, виклавши фото, яке навряд чи надихне НАТО на прийом нового члена. А майже одразу ж після цього через порушення правил безпеки там спалахнув намет, внаслідок чого один військовик загинув, а ще семеро зазнали опіків. “В армії повинно бути важко”, – це правило, яке нам колись у військових таборах втовкмачував “солдафонистий” ветеран радянської армії, схоже, чинне і нині. А якщо труднощів недостатньо – про них подбають…

Тернопілля

Весна і стабільність

На тлі постійного зростання цін варто відзначити стабільність хоча б в одній сфері послуг: година дозвілля з повією в Тернополі, довелося читати, коштує 800 грн. З цього приводу, навздогін шевченківським дням, може згадатися “там покритка попідтинню з байстрям шкандибає”, хоча самі анонімні ударниці інтимного фронту запевняють, що питанню контрацепції приділяють неослабну увагу. Де є попит – там знайдеться й пропозиція. Житель одного з сіл, зокрема, намагався збути таку конче потрібну в господарстві річ, як протитанковий гранатомет РПГ-18 “Муха”. А прихід календарної весни розворушує і хвилює не лише котів, а й викликає у багатьох людиноподібних бовдурів процес, який в народі називають “Сеча б’є в голову”. Саме такі особини понищили молоденькі деревця на алеї в парку “Топільче”. “Тернопіль – місто биків і поламаних дерев”, – відгук у соцмережі лаконічний і вичерпний. Тим часом співробітники податкової поліції вилучили у “одної з фізичних осіб”(???) понад 2,4 тис. літрів нелегального спирту – вистачило б на 12 тис. пляшок горілки. Через такі збитки “одна фізична особа” могла б з горя і запити…

Ігор Дуда