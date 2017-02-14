Чиновники Барни “розбазарили” 13 мільйонів гривень

13/02/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області розпочато 4 кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації наприкінці 2016 року підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт з приватними підприємствами із сусідніх областей. У документах йшлося про будівництво очисних споруд чергової частини медичного закладу та ремонт дороги у райцентрах області. Насправді роботи на об’єктах не виконувалися взагалі або були розпочаті, але не завершені. Злочини викрито спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.

Збитки, завдані державному та місцевим бюджетам становлять понад 13 млн грн.