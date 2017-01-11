Через аварію у Тернополі утворився довжеленний затор. ФОТО

11/01/2017 1
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Сьогодні,  11 січня,  близько 12 години у Тернополі поблизу ТРЦ “Подоляни” трапилася ДТП. 

На вулиці Текстильній 28Ч зіштовхнулися дві автівки “Пежо” та “Фольцваген”, повідомили Терену в УПП Тернополя.

Учасники ДТП від допомоги правоохоронців відмовилися та за допомогою страхової компанії оформили європротокол.

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Коментарі (1)

Citizen

11/01/2017

А ще сьогодні було ДТП біля філармонії за участю патрульних (-1 Toyota Prius)

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