Агропідприємство Петра Гадза “Бучачагрохлібпром” придбало 30 одиниць сільгосптехніки

24/01/2017 Розмір тексту:

Компанія «Бучачагрохлібпром» в 2017 р входить до оновленого парком сільгосптехніки.

Про це у коментарі Latifundist.com повідомив директор «Бучачагрохлібпром» Іван Карачка.

Сільгоспвиробник, земельний банк якого налічує 25 тис. га, вже придбав близько 30 одиниць нової техніки й ще 10 одиниць планує докупити вже найближчим часом.

Парк сільгосптехніки «Бучачагрохлібпрому» поповнився високопотужними тракторами, продуктивними сівалками, ґрунтообробною технікою і універсальними причепами.

«Нещодавно ми придбали у вітчизняній компанії дистриб’ютора сільгосптехніки «Агроструктура» 8 тракторів Fendt 936 Vario. Також для роботи в новому сезоні ми будемо використовувати з нових 4 сівалки Horsсh – 2 зернові Pronto і 2 кукурудзяні Maestro, 2 культиватора Horsch Tiger 6MT і 2 потужні дискові борони Horsch Joker 8RT. Крім того, у Construction Machinery Ltd ми купили 2 навантажувача JCB 531-70 Agri і 1 потужний навантажувач JCB 434S, який повинен працювати у нас на силосних ямах, трамбування, підгортання. У фірми «Альбіон» взяли бурякову сівалку Monopil SE24 », – коментує Іван Карачка.

У «Заводу Кобзаренка» сільгоспвиробник придбав 8 причепів-цистерн для перевезення добрив і СЗР, обладнаних системою змішування: 4 РЗС-30 і 4 РЗС-16, 2 універсальних причепа ТЗП-39 Атлант, здатних виконувати 3-4 опції, тобто які можуть служити і як звичайні причепи, і як розкидач добрив, і як причіп-перевантажувач зерна, і як перевантажувач цукрових буряків.

Як розповів Іван Карачка, зараз вирішується питання про придбання нового силосного комбайна Claas Jaguar 870, 4 зернових комбайнів Lexion 670 з жатками і візками, 4 пресів Claas Rollant і автогрейдера. У цьому плані «Бучачагрохлібпром» співпрацюватиме з офіційним дилером Claas – «Компанією ЛАН».