Зупинили на межі області: якийсь “шумахер” влаштував перегони з патрульними

Патрульні зупинили зухвалого водія, який суттєво перевищив швидкість.

Вчора під час вимірювання швидкості руху транспорту за допомогою лазерного приладу TruCAM інспектори виявили автомобіль Volkswagen, який рухався по автодорозі М-30 Стрий — Ізварине зі швидкістю 140 км/год.

Патрульні спробували зупинити автівку, але на законну вимогу поліцейських водій не відреагував та продовжив рух.

Охоронці порядку передали інформацію про правопорушника своїм колегам та розпочали переслідування транспортного засобу. Після нетривалих перегонів інспекторам вдалося зупинити автомобіль на межі Тернопільської області.

Під час спілкування з водієм та перевірки інформації про транспортний засіб згідно з базами даних, інспектори встановили, що водій порушив митні правила тимчасового ввезення транспортних засобів на територію нашої держави.

Тож інспектори склали на водія протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку працівникам поліції), винесли постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення встановлених обмежень для руху транспорту) та за ч. 8 ст. 121 (Порушення митних правил ввезення транспортних засобів на територію держави) КУпАП, вилучили посвідчення водія та повідомили працівників митної служби.