Зник разом з грішми: мешканець Тернопільщини заплатив за неіснуючий автомобіль 50 000 гривень

Замовив автівку через інтернет і позбувся 50-ти тисяч гривень. Житель Кременеччини вирішив придбати авто з за-кордону.

Потерпілий знайшов сайт з оголошеннями про продаж машин з Європи. Продавець зазначав, що приганяє потрібну модель за певну оплату.

Чоловік зідзвонився із нібито продавцем, аби обговорити деталі покупки, а згодом здійснив через термінал передоплату за послуги – 17 500 гривень.

Вже через декілька днів аферист зателефонував та розповів, що при перетині кордону виникли деякі труднощі і необхідно оплатити за переоформленням документів. Жертва афери перевів на невідомий рахунок ще понад 32 тисячі гривень.

На жаль, іномарка так і не перетнула український кордон, продавець, вже за традиційною шахрайською схемою, зник, а з ним і всі гроші.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайських дій та розшукують зловмисника. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.