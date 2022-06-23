Знову горе: біля Богородичного на Донеччині загинув наш земляк Роман Смосюк

Страшна війна забрала життя ще одного бійця з Тернопільщини.

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув захисник з Кременецького району Роман Смосюк.

Про це повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

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“Війна знову принесла горе у наш район.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Смосюка Романа Олеговича 12.10.1988 року народження, уродженця Борсуківської територіальної громади.

Наш захисник загинув 18.06.2022 року, під час бойового завдання, отримавши поранення не сумісні з життям в населеному пункті Богородичне Донецької області.

Вічна пам’ять…

Усі деталі про зустріч та поховання Героя повідомимо згодом”, – ідеться у дописі РДА.

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