Страшна війна забрала життя ще одного бійця з Тернопільщини.
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув захисник з Кременецького району Роман Смосюк.
Про це повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.
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“Війна знову принесла горе у наш район.
З глибоким сумом повідомляємо про загибель Смосюка Романа Олеговича 12.10.1988 року народження, уродженця Борсуківської територіальної громади.
Наш захисник загинув 18.06.2022 року, під час бойового завдання, отримавши поранення не сумісні з життям в населеному пункті Богородичне Донецької області.
Вічна пам’ять…
Усі деталі про зустріч та поховання Героя повідомимо згодом”, – ідеться у дописі РДА.
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