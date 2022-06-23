Чергова трагічна звістка з фронту: ще один боєць з Тернопільщини поліг у бою за Україну

Знову і знову тривожать Тернопільщину трагічні звістки. Кращі сини України віддають свої життя у жахливій війні, аби над нами було мирне небо.

Вчора стало відомо про загибель ще одного нашого земляка – мешканця села Івашківці Володимира Бойка.

Сумну звістку повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

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“Друзі! Знову сумна новина прилетіла на Збаражчину!

Загинув на війні наш земляк, Бойко Володимир, який проживав у с. Івашківці.

Завтра, 23 червня о 13:00 будемо зустрічати загиблого воїна біля Добривідського перехрестя.

Парастас відбудеться о 20:00 год.

Похорон відбудеться 24 червня, у п’ятницю об 11:00 год.

Щирі співчуття рідним і низький уклін за сина – патріота!

Нехай спочиває в мирі! Вічна слава Героям!

Слава Богові і слава Україні!!!”.