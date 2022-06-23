Сьогодні у громаді на Тернопільщині зустрінуть тіла відразу двох загиблих Героїв

Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть двох полеглих Героїв-односельців.

Сергій Антонюк та Анатолій Яцюк загинули, захищаючи Україну від російської навали. Чоловіки проживали у селі Шкроботівка Великодедеркальської громади Кременецького району.

Про це вчора повідомили на сторінці громади.

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“Шановні мешканці громади!

Повідомляємо, що завтра 23.06.2022 орієнтовно в другій половині дня зустрічатимемо загиблих Героїв Сергія Антонюка та Анатолія Яцюка. Попередньо похорон має відбутися в п’ятницю 24.06.2022 об 11.00 год. в с.Шкроботівка. У разі змін повідомимо додатково.

Вічна пам’ять Героям!

P.S. Просимо поставитись з розумінням до зміни часу зустрічі Героїв, адже можуть бути різні обставини. Просимо довіряти інформації з офіційних джерел”, – ідеться у повідомленні.

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