Значні дощі і похолодання: у вихідні на Тернопільщині зміниться погода

Холодний атмосферний фронт зумовлюватиме погоду цими вихідними на Тернопільщині. У регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря знизиться до 20-22 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області 24 червня визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів. В області буде похмуро, короткочасні дощі, місцями значні, грози, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 15 – 20° тепла, вдень 21 – 26° тепла. У неділю вдень обійдеться без істотних опадів, вдень 20 – 25° тепла.

«Вже в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане явно свіжішим, +21+26 градусів. Нюхайте квіточки й липу, радійте дощу, робіть натуральний лимонад, не забувайте парасолі й панамки на голову одночасно», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними погода буде мінливою. Втім, спостерігатиметься тенденція до зниження температурних показників.