“Життя зіпсувала тими памперсами”: дружина Романа Сасанчина відверто розповіла про шлюб після народження доньки

19-річний переможець шоу “Голос країни” Роман Сасанчин нещодавно вперше став батьком.

Дружина співака чесно розповіла, як змінилося їхнє життя після появи доньки, пише Сенсація.

Популярність Роман Сасанчин здобув після перемоги в “Голосі. Діти” у 2015-му та в “Голосі країни” у 2020-му. Під наставництвом поп-діви української естради Тіни Кароль хлопець двічі ставав переможцем, а тріумф у дорослому сезоні подарував йому квартиру в столиці. Коли там закінчиться ремонт, Рома в’їде туди вже з власною родиною.

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Зі своєю майбутньою дружиною Іванною співак познайомився в компанії спільних друзів. Спочатку дівчина не звертала на нього ніякої уваги, адже він молодший за неї на 4 роки. Втім, наполегливість Романа допомогла йому підкорити серце красуні. Так пара почала зустрічатися і майже одразу жити разом. У першому спільному інтерв’ю закохані запевняли, що не збираються поспішати з весіллям і дітьми. Та вже зараз вони одружені молоді батьки.

30 грудня 2021-го народилася їхня донечка Елізабет. Незадовго до її появи на світ Рома з Іванкою офіційно зареєстрували шлюб. Весілля не було – пара розписалася і відсвяткувала подію вдома.

Новоспечені мама й тато активно діляться у соціальних мережах сімейними буднями, а також відповідають на цікавлячі підписників питання. Навіть якщо вони незручні і від хейтерів.

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Так, цього разу дружину Романа Сасанчина запитали: “Ти реально думаєш, що зробила його щасливим? Ти йому життя зіпсувала тими памперсами”.

Дівчина не розгубилася і вирішила розповісти, як змінилися їхні стосунки після народження доньки:

“Я так не думаю, я впевнена, що зробила його щасливим тими памперсами”.