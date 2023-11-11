Материнство – дуже складна робота. Часто, жінкам важко справлятися з вихованням маленьких дітей та побутом. Особливо, якщо їм ніхто в цьому не допомагає. Відомі люди не є винятком.

Часто в Мережі романтизують материнство та сімейне життя, не показуючи реальність. Та далеко не всі прагнуть приховати свої почуття та труднощі, з якими вони зіткнулися, народивши дітей. Так, дружини зіркових чоловіків Катерина Репяхова і Іванна Сасанчина не приховують, що часто ллють сльози у сімейному житті, пише видання Одна хвилина.

Іванна Сасанчина

Дружина переможця “Голосу країни” Романа Сасанчина Іванна скаржиться, що чоловік їй не допомагає у вихованні дитини. Іванна не приховує той факт, що подружнє життя з артистом далеке від ідеалу.

Так, нещодавно дівчина поділила у своїх Інстаграм-сторіс, що стомилася від такого життя і натякнула, що думає про розлучення.

“Мене так за***ло чути дай, подай… відчуття прислуги. Я вже дійсно дуже близько до того, щоб здатись і обрати простіший шлях”, – зізналася Іванна.

Також дружина Романа Сасанчина зізналася, що не може мовчати про те, що їй болить.

“Я не можу мовчати і тримати в собі те, що в мене болить, така вже я”, – додала Іванна.

Варто відзначити, що дівчина не вперше скаржиться у своєму Інстаграм-блозі на свого чоловіка. Іванна вже неодноразово натякала, що думає про розлучення з Романом.

Катя Реп’яхова

Четверта дружина Віктора Павліка Катя Реп’яхова має 2-річного сина Михасика. З вихованням хлопчика їй дуже допомагає її мама, яка живе по сусідству. Катя обожнює свого сина і встигає не лише його виховувати, а займатися власною справою, ходити в спортивний зал і вести Інстаграм-блог. Та навіть у Реп’яхової бувають моменти, коли їй дуже важко справлятися з материнством.

Нещодавно у своєму Інстаграм-блозі Катя зізналася, що дуже стомилась.

“Не хочу і не буду приховувати свій стан. 99% коли Міша зі мною, він у мене на руках. 16 кг. Спить він також на мені. Встає о 6 годині ранку. Нейрокорекція 2 рази, басейн, розвивашки, садочок – дуже важко на одні руки”, – зізналася Реп’яхова.