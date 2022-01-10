“Щастю немає меж”: Роман Сасанчин зворушив світлинами з дружиною і новонародженою донечкою. ФОТО

Український співак, переможець “Голосу діти” та “Голос країни” Роман Сасанчин, який 30 грудня став татом, зворушив новими фото з дружиною Іванною та донечкою Лізою.

У фотоблогу 19-річний виконавець розмістив милі кадри з рідними людьми, пише ТСН. На фото молоде подружжя тримає на руках крихітку та тішиться малечі.

“Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж”, – написав новоспечений татусь.

У коментарях розчулені фоловери залишили теплі слова.

Ви такі красиві! А особливо ваша донечка

Які милі

Яка гарна сім’я

Такі гарні! Щастя вам.