Український співак, переможець “Голосу діти” та “Голос країни” Роман Сасанчин, який 30 грудня став татом, зворушив новими фото з дружиною Іванною та донечкою Лізою.
У фотоблогу 19-річний виконавець розмістив милі кадри з рідними людьми, пише ТСН. На фото молоде подружжя тримає на руках крихітку та тішиться малечі.
“Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж”, – написав новоспечений татусь.
У коментарях розчулені фоловери залишили теплі слова.
Ви такі красиві! А особливо ваша донечка
Які милі
Яка гарна сім’я
Такі гарні! Щастя вам.
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