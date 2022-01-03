Дружина переможця шоу “Голос країни-10”, 19-річного Романа Сасанчина, Іванна розповіла, чому наважилася на кесарів розтин. За її словами, так зробили, щоб не травмувати дитину.

Про це вона розповіла на особистій сторінці в Instagram-stories, передає Оглядач. Також дівчина показала обличчя своєї дочки, яку, до речі, назвали Елізабет.

Іванна розповіла, коли настав час пологів, у неї почалися сильні болючі перейми, які вона не могла терпіти.

“Ще в мене відкриття не було ніякого. Було маловоддя, а пізніше почало падати серцебиття. Були дуже сильні стрибки, і це повторювалося не один раз. І щоб не травмувати дитину, вирішили зробити кесарів”, – сказала дівчина.

Вона зазначила, що не шкодує про це, оскільки лікарі “зробили все бездоганно”.

“Шов мінімальний. Зараз трохи полежали, я думаю, день чи два і все буде нормально. За те тепер є таке маленьке щастя”, – підсумувала Іванна.

Молода мама зняла короткий ролик, як її чоловік лежить разом із донькою та цілує її, а також показала обличчя малюка.





Додамо, що на сторінці в Instagram перинатального центру, де Іванна народила доньку, опублікували кілька кадрів з молодими батьками.





“Вітаємо з народженням дочки Елізабет. Поява на світ вашої крихти – найцінніший подарунок до Нового року, про який тільки можна мріяти. Насолоджуйтесь кожним моментом”, – йдеться в описі до фото.