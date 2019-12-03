«Запроси дитину на свята у родину» – таку акцію реалізовують на Тернопільщині четвертий рік поспіль. За цей час десятки вихованців інтернатних закладів краю провели найбільші християнські свята у сімейних колах.

«На Тернопільщині є десятки дітей, які залишаються в інтернаті тому, що їм нікуди поїхати на Різдвяні та Новорічні свята. Вони позбавленні батьківського піклування», – зазначає керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Завдяки акції «Запроси дитину на свята у родину», хлопці і дівчата, які виховуються в інтернатах, мають шанс хоч на короткий час побути у сім’ї.

«Якщо ви хочете подарувати моменти радості таким дітям, звертайтеся до соціальних служб у справах дітей свого району або до фонду «Майбутнє сиріт». Головне мати чуйне серце і бажання, ну і звісно можливість запросити таку дитину віком від 6 до 17 років на свята у свою родину і показати їй українські традиції на практиці. Досвід минулих років довів, що такі акції мають позитивний вплив на дитину а потім й молоду людину після виходу з інтернату: така людина більше соціалізована, знає правила поведінки у суспільстві, вміє спілкуватися з новими і незнайомими людьми, ставить життєві цілі та активно реалізовує себе в самостійному житті. Все це завдяки підтримці людей, сімей, які брали таких дітей на свята у гості у родину».

Отже, родини, які хочуть поділитися сімейним теплом, – можуть брати участь в акції. Психологи інтернатів і фонду «Майбутнє сиріт» готові надати необхідну підтримку.

Софія Романська