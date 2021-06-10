Жителям Тернопільщини видаватимуть свідоцтва про вакцинацію. Для чого вони потрібні?

Жителі Тернопільщини, які щеплені двома дозами, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Документ можна використати під час перетину державних кордонів.

На Тернопільщині дві дози вакцини від COVID-19 отримали понад три тисячі людей. Більше сорока тисяч жителів краю вакцинувалися перший раз.

«Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Тернопільській області таких людей уже понад три тисячі. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають у паперовій формі після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я. У свідоцтві вказуються дати, коли були зроблені щеплення та якою вакциною. Свідоцтво про вакцинацію можна буде використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво», – каже Ольга Ярмоленко.

Додамо, у Тернополі працює центр масової вакцинації. Вихідними там щеплюватимуть всіх охочих, які зареєстровані у листі очікування на порталі «Дія».