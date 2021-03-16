Жителям краю рекомендують готуватися до весняних погодних перепадів.

За словами лікарів, у другій декаді березня організм людини перелаштовується на теплу пору року. Цей період може негативно позначитися на самопочутті та здоров’і метеозалежних краян.

“Є 4 періоди в році, коли організм людини перебудовується до погодних змін – це 21 грудня – перехід до холоду; 21 березня – перехід до тепла, 21 червня – адаптація до жари, 21 вересня – адаптація до похолодання. До цих ключових моментів у природі потрібно готуватися хоча б три тижні. У цей період можна вживати фітопрепарати – різні чаї, які покращують обмін речовин. Це покращує роботу всього організму. Також було б добре у цей період вживати адаптогени. Але призначати їх варто за рекомендацію лікаря. Їх варто приймати саме в період погодних перепадів”, – каже лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров’я Ірина Гричук.

За попередніми прогнозами синоптиків, цьогорічний березень буде прохолодним. Більш відчутного потепління радять чекати у третій декаді місяця. Також цієї весни передбачають значну кількість опадів та різкі температурні перепади.