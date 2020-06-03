Під час карантину чимало жителів Тернопільщини не оплачували житлово-комунальних послуг. Відтак заборгованість перед підприємствами зросла до 813 мільйонів гривень.

Основним боржником за отримані житлово-комунальні послуги залишається населення, – каже заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк. Відтак жителів області просять оплатити спожиті послуги, щоб підприємства могли розпочати підготовку до наступного опалювального сезону.

«Найбільшим споживачем по енергоносіях в нас є населення. Нині населення заборгувало 813 мільйонів гривень, найбільша заборгованість за природний газ – це 498 мільйонів. Також є велика заборгованість по водопостачанню та водовідведенню – 32 мільйони, 35 мільйонів гривень заборгували по вивезенню твердих побутових відходів. За електричну енергію заборговано сто мільйонів. Але важливо, щоб жителі нашого краю оплатили спожиті послуги. Оскільки ці кошти нам потрібні на підготовку до нового опалювального періоду. Підприємства вже готуються, і вони не мають обігових коштів. Ми всі хочемо, щоб у нас послуги були належного рівня. Щоб підготуватися до нового опалювального періоду нам потрібно майже 352 мільйони гривень. Якщо враховувати, що населення винне понад вісімсот мільйонів, то це хороший показник».

У Кабміні запевнили, що боржників житлово-комунальних послуг у період карантину не штрафуватимуть. Однак субсидіантам варто подбати про вчасну оплату за «комуналку», оскільки через заборгованість не призначать субсидій на наступний період.

Софія Романська