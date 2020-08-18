«Вшануємо пам’ять захисників України» – велопробіг під такою назвою зібрав ветеранів війни з різних областей.

Долучилися до дійства і жителі Тернопільщини. Сьогодні всі учасники велопробігу покладуть квіти до Стелли «Борцям за волю України».

Велопробіг ветеранів війни “Вшануємо пам’ять захисників України” триває з 16 по 29 серпня. Він присвячений Дню пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Не міг не долучитися до велопробігу, оскільки він вшановує тих людей, які поклали за мене, моїх дітей, мою країну – життя. Їздимо з регіону до регіону, спілкуємося з людьми, покладаємо квіти до монументів героям, які поклали за нас життя», – каже учасник велопробігу Іван Бойчук.

Ветерани війни подолають близько 1800 км Україною, проїхавши за маршрутом Ужгород – Маріуполь. Вони планують відвідати міста Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Лубни, Полтава, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ. Зокрема учасники шістнадцятиденного велопробігу побувають у 12-ти областях України від Заходу на Схід та фінішують у Донецькій області.

Софія Романська