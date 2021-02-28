Гуманітарну допомогу передали жителі Підволочиська українським воїнам. У пакунках — продукти, одяг, технічні засоби, речі першої необхідності. Усе це в зону операції об’єднаних сил доставлять волонтери.

Благодійна ініціатива об’єднала чимало небайдужих жителів Підволочиська. Як повідомила волонтерка Марія Ратушняк, місцеві жителі допомагають українським захисникам від початку російсько-української війни.

“Сьогодні одержали волонтерську допомогу від хорошої людини, волонтерки Іванни Воробель та небайдужих людей з м. Підволочиськ. Щиро вдячні Вам за Вашу людяність, добро та розуміння. Божого благословення Вам та Вашим сім’ям і родинам”.

Зібрані речі волонтери доставлять у зону операції об’єднаних сил. Вони запланували чергову подорож на Східну Україну на початку березня. Гуманітарну допомогу також повезуть і для населення, яке проживає на території бойових дій.