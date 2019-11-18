Жертвою шахрайства стала жителька одного з сіл Збаразького району.

Жінка перерахувала продавцеві 16 тисяч гривень, поїхала за товаром, а повернулася ні з чим, повідомляють у поліції.

Зі слів потерпілої, вона знайшла оголошення про продаж худоби на сайті ОЛХ. Продавець, який назвався Сергієм, дуже розхвалив корову, запевнив, що покупців – хоч відбавляй, тож якщо збаражчанка хоче, аби товар дістався їй, мусить оплатити. Жінка двічі перерахувала кошти: п’ять й одинадцять тисяч гривень.

Домовилися, щоб забирати корову, жителька Збаражчини приїде до Рівного, а на в’їзді в місто її чекатиме продавець, й тоді покаже дорогу. Жінка приїхала, проте ніхто її не чекав, а телефон пройдисвіта вже був відімкнений.

Зрозумівши, що потрапила у тенета шахрая, збаражчанка звернулася до поліції. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити особу зловмисникам, а краян застерігають від подібного роду покупок.