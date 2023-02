Мирослава Гонгадзе отримає премію Inamori Ethics Prize 2023 від Міжнародного центру етики та досконалості Inamori при Західному університеті Кейса.

Рішення оголосив Центр у cереду, передає Патріот Донбасу.

Премія Inamori Ethics Prize приватного університету, що розташований у Клівленді, штат Огайо, спрямована на «відзначення видатних міжнародних етичних лідерів, чиї дії та вплив значно покращили стан людства».

«Для мене велика честь отримати цю нагороду, — сказала Гонгадзе. –Я так багато бачила у своїй журналістській кар’єрі, але мені завжди дуже приємно знати, що моя рідна Україна має доступ до надійних новин та інформації через «Голос Америки», медіа-організацію, яка щоденно демонструє важливість вільної преси».

Юристка за освітою, а нині досвідчений мовник і журналіст, лауреатка багатьох нагород, Мирослава Гонгадзе почала працювати в українській службі «Голосу Америки» у 2004 році, а згодом стала керівником служби у 2015–2022 роках, перш ніж обійняти нинішню посаду керівника мовлення у Східній Європі. У 2019 році вона була стипендіатом Фонду Німана в Гарвардському університеті, де вивчала дезінформацію, а до цього була стипендіатом з питань демократії Рейгана-Фасселла в Університеті Джорджа Вашингтона.

Упродовж своєї кар’єри вона регулярно брала інтерв’ю у вищих урядовців США та України, а також вона була модератором перших в Україні національних телевізійних дебатів виборчої кампанії після Майдану в 2014 році. Статті Гонгадзе були опубліковані в The Wall Street Journal, The Washington Post, Journal of Democracy та численних українських виданнях.

«Вітаю Мирославу з присудженням премії Inamori Ethics Prize, – сказала виконувачка обов’язків директора «Голосу Америки» Йоланда Лопес. – Мені дуже приємно бачити визнання її багаторічної роботи, яка дає нашій аудиторії в Україні безперешкодний доступ до новин та інформації».

Вручення премії Гонгадзе відбудеться на офіційній церемонії у Міжнародному центрі Inamori восени, де вона виступить з публічною лекцією та візьме участь в науковій конференції та панельній дискусії 21 і 22 вересня.

Довідково:

Гонгадзе Миросла́ва Володи́мирівна (у дівоцтві Петришин; нар. 19 червня 1972 року, м. Бережани, Тернопільська область) — українська телеведуча, журналістка, юристка; вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе. Після загибелі чоловіка Мирослава отримала політичний притулок у США і з 2001 року разом із дітьми оселилася в передмісті Вашингтона.