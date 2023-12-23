У Тернополі цьогоріч знову нагородили переможців телепремії «Гордість Тернопілля».

У номінації «Крафтовий виробник року» перемогу отримала засновниця торгової марки «Семеро козенят» Лілія Прокіпчук.

В основі продукції – свіже високоякісне молоко кіз та корів, яких компанія утримує на власних фермах. За три роки торгова марка «Семеро козенят» вже встигла здобути прихильність любителів сиру на Тернопільщині та за її межами.

Статуетку «Крафтовий виробник року» Лілії вручив священник та блогер Олексій Філюк.

– Це дуже важлива перемога для нашої команди. Дякую усім, хто віддавав за нас голоси. Це великий стимул йти вперед, працювати ще більше, підтримувати ЗСУ. Бажаю усім миру та перемоги! Слава Україні! – наголосила Лілія Прокіпчук.

До слова, «Гордість Тернопілля» – телевізійна премія, заснована у 2021 році телеканалами Тернопіль-1 та ІНТБ. Претендентів у різних номінаціях міг подати кожен громадянин чи колектив. Уся громадськість Тернопілля голосуванням обирала найкращих. Цьогоріч усі кошти за смс-повідомлення спрямують на підтримку ЗСУ.