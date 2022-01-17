Згубна звичка забрала ще одне життя

Пожежа сталася у житловому будинку в селі Угорськ Шумської територіальної громади.

Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 16 м кв.

На жаль, не обійшлось без жертв: на місці події виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1986 року народження, без ознак життя, згубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно, й стала причиною трагедії.

Пожежу ліквідовано місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.