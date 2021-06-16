Безхатьки та малозабезпечені мешканці Тернополя безкоштовно отримують гарячу їжу завдяки проекту «Жовтий фартух». Благодійну ініціативу в місті планують розширити, щоб годувати більше людей.

На благодійні обіди одинокі літні люди добираються з різни х мікрорайонів міста. У меню — суп, макарони з м’ясом, салат з капусти, солодощі. Їжу готують місцеві ресторатори, а також волонтери проекту.

“Після перейденого рекорду 100 людей, ми готували на 115-120 людей. А скільки їх є, насправді, тих, хто заради обіду, їде через усе місто, тих, для кого теплий повноцінний обід тільки один раз в тиждень. Нам потрібна ваша підтримка , тільки завдяки спільним зусиллям проект буде жити. Кожен , кого ми зустрічаємо на своєму шляху , веде боротьбу про , яку ми нічого не знаємо. Будьте добрими! 5218572221816239 – карта проекту «Жовтий фартух”, – зазначає керівник благодійного проекту Сергій Кічула.

Волонтери корегують меню залежно від побажань гостей. Готовими стравами допомагають тернопільські підприємці. Долучитися до благодійної справи можуть всі охочі. Відтак більше потребуючих людей зможе отримувати гарячу їжу.