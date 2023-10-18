Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими та про ймовірних загиблих на лінію “102”повідомив чоловік.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники служби надзвичайних ситуацій та медики. Аварія трапилася 17 жовтня близько 22:00 на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volvo FH 13.440» із напівпричепом, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із «Toyota Camry».

У результаті удару водій та пасажир легківки – батько і син із села Озерна, від отриманих травм загинули на місці події. Не вдалося врятувати і життя пасажира з вантажівки. Чоловік також помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Водія «Volvo” госпіталізували, а після надання необхідної допомоги його затримали згідно із статтею 208 КПК.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 286 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.