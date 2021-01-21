Збитків на 20 тисяч: у Тернополі обікрали жінку з Київщини

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася 35-річна жителька міста Бориспіль Київської області.

Жінка заявила, що знайома, з котрою вони мешкали на одній квартирі, викрала у неї гроші та дорогий смартфон. Вартість втраченого потерпіла оцінила у понад двадцять тисяч гривень.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до злочину причетна 32-річна тернополянка. Жінка разом з мешканкою Київщини винаймали квартиру. Після вчинення крадіжки зловмисниця зникла.

Лиходійку розшукали. У неї вилучили крадений смартфон. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.