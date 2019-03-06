Завтра в Тернополі стартує гастрономічний фестиваль

06/03/2019 0
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Чотири дні триватиме у Тернополі гастрономічний фестиваль “Масниця-2019”, який розпочнеться завтра, 7 березня, на Театральному майдані обласного центру.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор міського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

“Хочемо, щоб цьогорічна “Масниця”, цей розважально-гастрономічний фестиваль став справжньою забавою як для жителів області, так і для організованих туристичних груп й окремих туристів. Намітили насичену програму, попередньо з якою ознайомилися екскурсійні групи з інших міст й готові прибути на вихідні до Тернополя, щоб стати учасниками низки оригінальних дійств”, – розповів Ковальчук.

За його словами, вже завтра на майдані стартує фестиваль смаколиків із драйвовою дискотекою ввечері.

У суботу пройде ще один гастрофестиваль – “Любимі вареники та млинці Тараса”, в неділю – сімейний день, наповнений багатьма цікавими майстер-класами народних умільців та кулінарів.

Цьогорічний розважально-гастрономічний фестиваль “Масниця-2019” – один із майже 100 фестивалів, спрямованих на приваблення туристів.

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