Завтра в Тернополі стартує гастрономічний фестиваль

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор міського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

“Хочемо, щоб цьогорічна “Масниця”, цей розважально-гастрономічний фестиваль став справжньою забавою як для жителів області, так і для організованих туристичних груп й окремих туристів. Намітили насичену програму, попередньо з якою ознайомилися екскурсійні групи з інших міст й готові прибути на вихідні до Тернополя, щоб стати учасниками низки оригінальних дійств”, – розповів Ковальчук.

За його словами, вже завтра на майдані стартує фестиваль смаколиків із драйвовою дискотекою ввечері.

У суботу пройде ще один гастрофестиваль – “Любимі вареники та млинці Тараса”, в неділю – сімейний день, наповнений багатьма цікавими майстер-класами народних умільців та кулінарів.

Цьогорічний розважально-гастрономічний фестиваль “Масниця-2019” – один із майже 100 фестивалів, спрямованих на приваблення туристів.