Зателефонував до сестри і попросив забрати дитину: відомі деталі загибелі подружжя на Тернопільщині

На Тернопільщині прощаються із 28-річною Ганною Шматько-Яненко та її 39-річним чоловіком. Подружжя трагічно загинуло 19 червня.

Попередньо, чоловік спочатку вбив свою дружину, а потім вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою. Тіла подружньої пари виявила сестра загиблого. Дружина брата лежала у будинку, а от сам чоловік неподалік помешкання, повідомляють Т1 Новини.

19 червня близько 4-ї години ранку до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Національної поліції в області, – повідомляє Файне місто.

Як зазначають у поліції, напередодні трагедії чоловік зателефонував до сестри та попросив забрати його маленьку дитину. Відомо також, що загибла 28-річна Ганна працювала медсестрою за кордоном.

Друзі та знайомі відгукуються про жінку лише позитивно. Кажуть, була доброю та чуйною людиною. Що могло стати причиною такого жахливого вчинку – не уявляють. Лише зазначають, подружжя знаходилося у процесі розлучення.