Наприкінці лютого тернополянин Володимир Гринчишин поїхав до Франції на заробітки.

Роботи тут не було, а потрібно годувати сім’ю – у нього 11 -річна донька і вагітна дружина. У Парижі займався ремонтами квартир. Проте попрацював лише два тижні, потім почався карантин через пандемію коронавірусу – всі сиділи вдома, пише “Терміново“.

1 квітня, хлопці які жили з Володимиром, повідомили рідним, що він помер. В умовах пандемії, його тіло забрали в французький санепідеміологічний інститут, щоб розібратися, що стало причиною смерті молодої людини. Сьогодні, 3 квітня стало відомо, що наш земляк помер від коронавірусу. Про це журналістці “Терміново” повідомила рідна сестра Володимира Любов Гринчишин. Заключення на руках вона ще не має, його мають передати найближчим часом. З французькими медиками та поліцією родина спілкується через двоюрідну сестру, яка перебуває у Парижі. Зараз рідні вирішують питання про перевезення в Україну праху Володимира Гринчишина. Адже у випадку коронавірусу передбачена тільки кремація, перевезення тіла заборонене. Як розповідають рідні, Володимир перебував у Франції нелегально, тому не мав ні медичної страхівки, ні страхівки про допомогу у разі нещастя.

Рідні часто спілкувалися з Володимиром по телефону. Його сестра Любов Гринчишин розповідає, що її брат захворів раптово і через два дні його не стало.

– У неділю, 29 березня він добре почувався, жодних скарг на здоров’я не було, – каже вона. – У понеділок, 30 березня почав кашляти, температури не було, говорив лише, що поколює в грудях, думав, що просто застуда, – каже вона. – Як розповіли хлопці, з якими він жив, він просто задихнувся уночі, не міг дихати…У середу йому було важко було говорити, але нікому нічого не казав, не хотів щоб переживали. Востаннє з ним говорила вдень , кажу: “Чула, що ти кашляєш, може в тебе коронавірус, може до лікарні треба, а він: “Та ні, в мене нема температури, просто кашляю, може змерз, бо вдома холодно”. Хто міг подумати, що його не стане… Вони всі сиділи вдома на карантині, тільки в магазин виходили. Очевидно там він і заразився.

Володимир Гринчишин родом з Тернополя, 19 березня виповнилося 37 років. Після одруження проживав в Чистилові неподалік міста. Вдома працював продавцем, іноді їздив на заробітки, останнім часом був без роботи. Тому наприкінці лютого вирушив шукати кращого життя у Францію. У цей час у Європі якраз почали хворіти на коронавірус.

– Ми просили його не їхати, бо вже якраз починалися захворювання. А він не послухав, сказав, що там нічого нема, – розповідає сестра.

Рідні Володимира Гринчишина просять усіх небайдужих допомогти на перевезення праху, а також підтримати фінансово його сім’ю, адже дружина вагітна, а також чоловік позичив гроші на дорогу.

– Ми зв’язалися з фірмою, яка буде перевозити прах. Перевезення і кремація дорого коштує. Попередня сума – 4 тисячі євро, – каже пані Любов. – Точну суму будемо знати пізніше, адже все залежить від того, скільки часу тіло пролежить в морзі…. Це великі гроші для нашої родини, тому просимо допомоги… Збір коштів також оголосили земляки, які перебувають у Франції.

Кошти на перевезення праху та допомогу сім’ї Володимира Гринчишина можна перерахувати на картку у Приватбанку: 5168 7574 0656 9402. Телефон для довідок: (098) 91-71-263, мама Анна Василівна)