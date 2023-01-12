Лише за добу прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 12 чоловіків призовного віку, які мали наміри поза пунктами пропуску залишити територію України.

П’ятьох правопорушників за 100 метрів від держрубежу затримали прикордонники відділення «Велика Бийгань». Усі затримані є особами призовного віку, мешканцями Закарпаття.

Групу чоловіків затримали у результаті реалізації інформації наданої офіцерами оперативно-розшукового відділу військовослужбовці відділу «Лужанка». Всього було затримано п’ять осіб, двоє з яких є організаторами незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Також за наданою оперативниками загону інформацією військовослужбовці відділу «Вилок» затримали на відстані 350 метрів від кордону ще двох утікачів від мобілізації – мешканця села Боронява, що на Закарпатті, та мешканця села Дичків, що на Тернопільщині.

Загалом за перші 10 діб нового 2023 року прикордонники Мукачівського загону припинили 23 спроби незаконного перетину кордону, у результаті чого було затримано 43 особи призовного віку.